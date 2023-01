Considerada a maior rede de franquia de carne suína do Brasil, o Porks Porco & Chope escolheu Araucária para abrir mais uma de suas unidades. Com os melhores lanches e petiscos à base de carne suína e uma variedade de chopes artesanais, todos desenvolvidos com muita excelência, o Porks se apresenta aos araucarienses como a maior rede de bares do país, trazendo um ambiente marcado pelo clima descontraído, ideal para o happy hour, com comida boa, excelentes bebidas e muita música ao vivo.







Inspirado nos Pubs europeus, onde o cliente faz seu pedido diretamente no balcão, o Porks Porco & Chope inaugurou sua unidade em Araucária no dia 3 de dezembro.

“O Porks traz uma pitada tropical, aquela sensação de bar de rua, com liberdade de ir e vir e mesas ao ar livre. Também chegamos com a proposta de levar ao público araucariense um local mais barato, um lugar legal e acessível para toda a galera”, afirmam os sócios administradores Eduardo Jose Marques Garcia e José de Holanda.

Inspirada nos pubs europeus, Porks inaugura unidade em Araucária 1 Inspirada nos pubs europeus, Porks inaugura unidade em Araucária 2 Foto: Marco Charneski.

Carne suína ganhou mais espaço

Sempre antenado em tendências, o criador da marca observava o crescimento do consumo de carne suína e a perspectiva de negócios gastronômicos focados nesse mercado, e foi aí que em 2017 nasceu o Porks.

Além dos lanches e petiscos à base de porco, considerados os carros-chefes da marca, o pub oferece opções vegetarianas em alguns dos seus lanches, batata rústica, bolinho de macaxeira com carne seca, fish and chips e churros espanhol de sobremesa. “O chope artesanal é tão nosso produto principal quanto o porco, sempre buscamos levar ao público os dois, com a máxima qualidade”, reforçam os franqueados.

O ambiente descontraído que os clientes encontram para apreciar os lanches e as bebidas é um atrativo à parte no Pub. Tudo sempre acompanhado de muita música, nos estilos rock, blues e jazz. “Temos uma variedade de chopes (9 torneiras) incluindo nossas opções fixas, (Pilsen, Ipa, Apa e Weiss) e nas sextas e sábados sempre contamos com música ao vivo”, complementam.

Foto: Marco Charneski. O chope artesanal é tão importante no cardápio da Porks quanto o porco.

O Porks Porco & Chope fica na rua Alfredo Parodi, 791 — Centro. O horário de funcionamento é de terça à quinta das 17h às 23h, sexta das 17h à 00h30, sábado das 16h à 00h30 e domingo das 16h às 22h. O pub é pet friendly, ou seja, “amigo dos animais”, onde seu cãozinho ou gatinho também será muito bem-vindo. Acompanhe as novidades e a programação musical do Porks no Instagram @porks.araucaria.