Instituição do Jardim Esperança pede ajuda com doações para Natal Solidário

Instituição do Jardim Esperança está organizando o Natal Solidário para as crianças dos bairros carentes de Araucária. O evento será realizado no sábado, dia 21 de dezembro, das 13h às 18h, na rua Miguel Soares Moreira, Jardim Esperança, no bairro Costeira.

O Natal Solidário do Jardim Esperança está na ativa há 13 anos, e nesta edição, é previsto que 800 crianças compareçam na festa.

“Ano passado fizemos Natal Solidário, mas não conseguimos arrecadar os doces e o lanche, então entregamos somente os brinquedos. Neste ano, já conseguimos arrecadar os brinquedos, só faltam as guloseimas”, explica a organizadora Cleunice.

A organização pede ajuda com doações de doce, refrigerante e cachorro-quente. Também está sendo aceito doação via PIX pela chave (41) 99708-3649. Para mais informações, ou em caso de dúvidas, entrar em contato com a Cleunice pelo número (41) 99700-8632.