Instituto de Identificação estará fechado no próximo dia 26 devido a treinamento para o novo sistema

O Instituto de Identificação, o qual faz as emissões das Cédulas de Identidade, estará fechado na próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro, devido a treinamento para implantação do novo sistema ECivil. Embora o órgão seja do Governo do Estado, os funcionários que trabalham no local são cedidos pela Prefeitura do Município de Araucária.

Além disso, vale destacar que devido a pandemia as emissões estão sendo feitas apenas em casos específicos, como:

– caso seja necessário retirar medicamentos em farmácias públicas;

– internação hospitalar;

– contratação de trabalho e concurso público;

– viagem a trabalho ou situação de saúde;

– operações financeiras, como celebração de contratos para compra/venda de imóveis e veículos.

Se o motivo para emissão de Cédula de Identidade não for nenhum dos acima mencionados ou caso não envolva situações de urgência comprovada, a orientação do Instituto de Identificação é que o cidadão aguarde a pandemia passar para fazer a solicitação do novo RG.

Texto: PMA