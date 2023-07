Instituto Schnorr apresenta teatro e emociona público em evento sobre violência doméstica

O Instituto Schnorr realizou uma apresentação cultural na última quarta-feira (21/06), durante um evento promovido pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM), em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Tupy, sobre violência doméstica. As crianças e jovens atendidos pela entidade utilizaram expressões artísticas para abordar o tema, reforçando de forma sensível e artística a importância da conscientização. A apresentação teve a coordenação dos professores Flávio e Adrian.

Com o objetivo de problematizar as relações de gênero, papéis sociais e a violência doméstica, o evento também teve como propósito divulgar a rede de proteção à mulher, destacando o trabalho desenvolvido pelo CRAM em conjunto com outros órgãos da rede e o sistema de garantia de direitos.

Os participantes aprenderam sobre os diferentes tipos de violência, assim como foram informados sobre a Lei Maria da Penha, que busca garantir a proteção e os direitos das mulheres vítimas de violência. Além disso, o ciclo da violência foi discutido, destacando a importância de compreender sua dinâmica para preveni-la e interrompê-la.

