Instituto Schnorr promove Jogos de Capoeira com público de mais de 400 pessoas

Crianças e adolescentes do Instituto Schnorr se divertiram e interagiram durante os Jogos de Capoeira 2023, que aconteceram na sexta-feira (16/06) e reuniram mais de 400 pessoas. Ao todo, 180 atletas com idades entre 5 a 16 anos participaram das disputas. O objetivo foi promover o esporte e a cultura e valorizar o esforço das crianças e adolescentes nos treinamentos.

O evento foi organizado pelo educador Flávio, com o suporte da equipe do Instituto Schnorr e apoio da empresa Cresol e das secretarias de Assistência Social (SMAS) e de Esporte e Lazer (SMEL).

180 atletas participaram dos Jogos de Capoeira 2023.

Sobre o Scnhorr

O Instituto Schnorr tem na coordenação os fundadores do projeto, Reginaldo e Clarice. Atualmente a instituição atende 210 crianças e adolescentes, que são divididos em 6 grupos, de acordo com a faixa etária, com atividades nos períodos da manhã e tarde. As oficinas de capoeira acontecem de segunda a sexta-feira.

Edição n. 1368