Instituto Schnorr realiza cerimônia de graduação dos alunos de capoeira

Ao som do berimbau, de cantos e de palmas, 150 crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Instituto Schnorr, participaram da cerimônia de entrega e troca de graduação de capoeira, realizada no dia 29 de novembro. Elas foram desafiadas a mostrarem suas gingas, seus movimentos e os golpes que aprenderam nas aulas do professor Flávio Schveizarski.

Entre alunos e demais convidados, cerca de 300 pessoas participaram do evento, realizado no próprio Instituto, localizado no bairro Campina da Barra. “Contamos com o apoio da SMEL, SMAS e CRESOL para realizar esse evento lindo e muito importante para os alunos, pois ganhar ou trocar de graduação na capoeira representa subir um nível no esporte. Fiquei muito emocionado e orgulhoso das crianças e adolescentes, como sempre eles deram um show”, afirmou o professor Flavio.

O Instituto Schnorr foi fundado pelo casal Sissa e Reginaldo Damascena e atende atualmente 260 crianças e adolescentes. Este é o 9° evento da capoeira, cujas aulas acontecem nas segundas e quartas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde.

Edição n.º 1444.