Interessados em vender produtos gastronômicos durante a Feira do Peixe já podem se cadastrar

A 31° Feira do Peixe Vivo ocorrerá nos dias 05 e 06 de abril de 2023 nas instalações do Parque Cachoeira, e as pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar da venda de produtos gastronômicos deverão protocolar a documentação no Espaço do Empreendedor de Araucária, localizada na Prefeitura de Araucária (Rua Pedro Druszcz, 111, no Centro) até o dia 30 de março, com atendimento em dias úteis das 9h às 12h e das 13h às 16. Todas as informações podem ser conferidas no edital de Chamamento Público Nº 0/2023 (https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/1578/texto/156659).

Poderão ser comercializados em equipamentos montados em veículos ou reboques, motorizados ou não motorizados, tipo “Food Truck” ou similar, que sejam autônomos de água e energia elétrica, que ocupem no máximo 18 m² e 3,20 metros de altura (incluindo chaminés, exaustores e/ou qualquer outra estrutura adicional), conforme especificações. As categorias para venda de alimentos incluem Sanduíche/Cachorro Quente, Hambúrguer, Porções/Espetinhos, Pizza/Mini Pizza, Pastel, Fast Food de Peixe, Churros, Crepes, Comida Japonesa, Sorvetes e Bebidas.