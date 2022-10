Interligações em rede e obras podem afetar abastecimento de água em Araucária na terça-feira (18)

A Sanepar informa que na próxima terça-feira (18/10), fará interligações de rede em Curitiba e obras de melhoria na Estação de Tratamento de Água Passaúna. Os trabalhos podem afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, Campo Magro e Campo Largo. Os serviços têm início a partir das 8h e a normalização ocorrerá por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira (19).

Bairros afetados

Em Araucária serão afetados os seguintes bairros: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, Jardim Atenas, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital e Botiatuva.

Clientes que têm caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere um reservatório de pelo menos 500 litros.

Foto: divulgação

Texto: Maurenn Bernardo