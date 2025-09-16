A Polícia Militar de Araucária atendeu uma ocorrência pra lá de inusitada na segunda-feira, 15 de setembro, na Rua Lótus, bairro Campina da Barra. Um cidadão achou que o carro que ele havia roubado na noite anterior tinha sido, pasmem, roubado! Isso mesmo! O que ocorreu na verdade é que a PM recebeu um alerta de furto do veículo, e no mesmo dia conseguiu recuperá-lo após um patrulhamento, o que deixou o ladrão preocupado com o sumiço.

Na manhã seguinte ao roubo e recuperação do carro, o pastor responsável por uma casa de acolhimento localizada naquele bairro, entrou em contato com a Polícia Militar e relatou que um homem que frequentava o local chegou visivelmente nervoso. Segundo contou o pastor, o indivíduo queria saber a todo custo onde estava o carro que havia deixado estacionado em frente à casa de acolhimento na noite anterior.

A equipe policial foi até o local e abordou o homem, que estava com a chave do veículo em mãos e acabou confessando que havia realizado o furto na noite anterior. O proprietário do carro, que já havia sido recuperado pela PM, reconheceu o suspeito e solicitou a representação criminal contra ele. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.