Inverno faz dobrar casos de incêndio ambiental no município

Corpo de Bombeiros dá dicas que podem ajudar a prevenir queimadas nesse período crítico de estiagem. Foto: Marco Charneski

Eleitos como os meses mais secos do ano, agosto e setembro, são historicamente marcados pelos altos índices de incêndios em todo o Paraná. Araucária não foge dessa estatística. De acordo com o Capitão Eduardo Niederheitmann Hunzicker, Comandante do 2ºSGB/6ºGB e do Posto de Bombeiros municipal, o número de incêndios ambientais na cidade ao longo do mês de julho foi 65% maior do que no mesmo período do ano passado.

A estiagem severa enfrentada pelo Paraná desde março de 2020, somada a ocorrência de fortes geadas, características desta estação do ano, deixou a vegetação completamente seca, o que facilita não só o princípio, mas também a propagação dos incêndios ambientais. Esse conjunto de fatores acende um alerta entre as autoridades. Por isso, o trabalho de conscientização é de extrema importância, bem como a cooperação da população quanto aos cuidados de prevenção contra queimadas.

O comandante Hunzicker enfatiza o fato de todo grande incêndio começar pequeno, desse modo, a comunidade é protagonista nestes cenários. Para evitar situações de risco como essas, a orientação geral é de que as pessoas não coloquem fogo para realizar a limpeza de terrenos, não queimem lixo e também mantenham os terrenos limpos, livres de lixos e entulhos, pois, alguns materiais propiciam o início do incêndio ambiental.

Prejuízos não só para o bolso

Além das perdas materiais, ambientais e humanas causadas pelas queimadas, em razão da diminuição ou até da perda da visibilidade pela fumaça, elas podem originar colisões e atropelamentos quando ocorrem próximas às rodovias. Outro transtorno decorrente dos incêndios é o encontro de animais selvagens ou peçonhentos em áreas urbanas, fugindo do calor. Ambientalmente, os danos são incontáveis, entre os exemplos comuns está a piora na qualidade do ar e a destruição do lar de natural de diversas espécies de animais.

Queimadas na área rural

O comandante Hunzicker explica que em áreas rurais, mesmo quando autorizadas pelo órgão ambiental, deve-se tomar várias precauções antes de iniciar as queimas. “Na construção de aceiros (áreas raspadas sem vegetação), não realizar a queima entre 12 e 16h, pois neste período o fogo queima com muita intensidade, podendo fazer com que saia do controle rapidamente. Evitar realizar a queima em dias com muito vento, uma vez que as partículas em brasa são transportadas, podendo ocasionar novos focos de incêndio. É importante ter uma equipe treinada e equipada com abafadores e bombas costais para o combate direto. Em caso de dúvidas, procure o bombeiro da região para pedir orientações”, recomenda.

Como agir diante de um incêndio?

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, neste primeiro semestre foram registrados 98 incêndios ambientais em Araucária. Ao se deparar com uma situação de incêndio, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros através do 193 e explicar à equipe quais são os riscos existentes na área. Em um princípio de incêndio o uso do extintor de água pode ser eficaz, desde que o mesmo esteja na fase inicial. “O combate direto em vegetação alta e dentro de mata, deve ser realizado somente por pessoal treinado, pois, o risco de ser envolvido pelas chamas é muito grande”, reforça o comandante Hunzicker.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021