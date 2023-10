Invicto no Paranaense, voleibol de Araucária fará último jogo da fase classificatória neste sábado (07)

Sem perder nenhuma partida até agora, o time SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck se mantém invicto no Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino, liderando a classificação. No próximo sábado (07/10) a equipe fará seu último jogo na fase, com expectativas de encerrar na liderança e sediar a grande decisão, prevista para os dias 3 a 5 de novembro. O jogo será contra o Vôlei Clube Cascavel, às 19h, no Ginásio Joval de Paula Souza.

Devido aos resultados positivos que vem obtendo até esta fase do Paranaense, o Araucária está tendo o privilégio de jogar todas as partidas em casa, recebendo a vibração positiva da sua fiel torcida.

Edição n.º 1383