O time de voleibol masculino SMEL/Araucária/Aspma/Berneck fechou a fase classificatória do Campeonato Paranaense invicto, com 10 jogos e 10 vitórias e apenas dois sets perdidos. Nesta terça-feira (25/10) o time venceu o Unilife Maringá por 3X0 (25×23/25×16/25×21), na casa do adversário, mas já estava classificado para a semifinal, com duas rodadas de antecedência. O adversário da semifinal será o Toledo, jogo que provavelmente será realizado em Araucária, com data a definir. A outra semifinal será entre o São José dos Pinhais e o Unilife Maringá.



“A equipe se comportou muito bem e conseguimos alcançar o objetivo que era fechar a fase classificatória de forma invicta, uma vez que já tínhamos alcançado o primeiro lugar da fase com duas rodadas de antecedência. Eles estão muito focados e querem trazer o título de campeão paranaense para Araucária mais uma vez”, comentou o técnico Everson Ribeiro.