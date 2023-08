iPhone Araucária inaugura loja nova no sábado (26) com muitas novidades e promoções

A iPhone Araucária está de mudança para um novo endereço, mais amplo e moderno, para atender os clientes com maior comodidade e conforto. Presente na cidade há 8 anos, a loja funcionava em um espaço de apenas 16m² e agora terá 70m², na Rua Pedro Druszcz, 601, em frente à Clínica IMA, no Centro. Além da ampliação do espaço, a iPhone também expandirá a oferta de produtos.

Especializada da Apple, oferecendo manutenção e venda de novos e seminovos, a iPhone passa a trabalhar também com marcas premium como JBL, X-One, Baseus, IWill, entre outras. Uma curiosidade sobre a loja é o atendimento de diversos famosos, que já prestigiaram seus serviços.

A inauguração será neste sábado (26/08), a partir das 10h, com um coquetel, brindes e produtos exclusivos para clientes e amigos que comparecerem ao evento. Aproveitando o embalo da inauguração, a iPhone Araucária também irá parcelar todos os seus produtos em até 18X, sem juros.

Edição n.º 1377