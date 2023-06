IPTU 2023 vence dia 12/06 e o pagamento pode ser feito de várias formas

O IPTU 2023 vencerá dia 12/06, para pagamento à vista ou 1ª parcela, e se você preferiu esperar o carnê chegar pelos Correios, o segundo passo é entrar em contato com a Prefeitura para não arriscar perder o prazo. E fique atento! Se você não atualizou seu endereço de entrega na Prefeitura, é possível que o carnê seja entregue no endereço antigo. Para mais informações, a assistência referente ao IPTU acontece no Espaço Cidadão, localizado no Paço Municipal, na Rua Pedro Druszcz, 111. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12, e das 13h às 16h.

Pagamentos

Outro modo de pagar o IPTU, é emitir a guia pelo site da Prefeitura, onde é preciso fornecer o número de cadastro imobiliário ou CPF/CNPJ do proprietário. Lembrando que para essa guia, deve desconsiderar o carnê entregue pelos Correios.

Assim como nas vezes anteriores, o pagamento à vista tem 10% de desconto, em caso de parcelamento o pagamento é feito em 5X.

A novidade desse ano é o PIX, que facilita a vida dos moradores, que não precisarão sair de casa para realizar a quitação.

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, as Casas Lotéricas e o Itaú estão conveniados para receber os pagamentos do IPTU 2023.

Emita já a guia de pagamento do IPTU 2023: CLIQUE AQUI