Os proprietários de veículos de Araucária começam 2026 com uma notícia positiva no bolso. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) teve uma redução expressiva no Paraná, com a alíquota caindo de 3,5% para 1,9%, o que representa, em média, 45,7% de desconto em relação ao valor cobrado no ano anterior. Com isso, o Estado passa a ter um dos IPVA mais baixos do Brasil.

Em Araucária, o impacto da medida é direto. De acordo com dados do Detran-PR, o município possui 101.837 veículos registrados. Desse total, apenas 9.207 têm mais de 20 anos de fabricação, faixa que é isenta do imposto. Também vão ser alcançados pelo desconto na alíquota proprietários de motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores.

A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%. Com isso, o novo valor deve beneficiar em Araucária algo em torno de proprietários de até 50 mil veículos.

FROTA DE ARAUCÁRIA É MAJORITARIAMENTE DE USO PARTICULAR

Os números mostram que a frota local é composta, principalmente, por veículos de passeio. A maior parte está registrada na categoria particular, refletindo o uso cotidiano para trabalho, deslocamento e atividades familiares. Automóveis lideram em quantidade, seguidos por motocicletas, que também têm peso importante na mobilidade urbana do município.

Outro dado relevante é a idade da frota: a maior concentração está entre veículos com 6 a 15 anos de uso, justamente aqueles que agora sentirão de forma mais significativa a redução no valor do imposto.

QUANTO O CONTRIBUINTE VAI PAGAR

Com a nova alíquota, modelos populares usados no dia a dia dos araucarienses terão IPVA bem mais acessível. Um VW Gol 1.0, ano 2009, por exemplo, terá imposto em torno de R$ 315,30. Já um Fiat Palio Fire Flex 2007 paga cerca de R$ 332,50, enquanto um Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2014, terá IPVA aproximado de R$ 593,60.

Para comparação, em 2025, esses mesmos veículos pagavam valores quase o dobro, quando a alíquota era de 3,5%.

Veículos de maior valor também foram beneficiados. Um BMW 320i Active Flex 2015 terá IPVA de R$ 1.847,40, enquanto um Jeep Compass 2022 paga cerca de R$ 2.434,20. Até mesmo carros elétricos, como o BYD Dolphin Mini 2024, entram na conta, com imposto aproximado de R$ 1.917,30.

Segundo o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, a redução torna o imposto mais equilibrado. “É uma medida que torna o IPVA mais justo e acessível, especialmente para quem depende do veículo no dia a dia, sem abrir mão da responsabilidade fiscal do Estado”, afirmou.

QUANDO E COMO PAGAR O IPVA 2026

Os pagamentos do IPVA 2026 já começaram. O prazo para quitar o imposto à vista ou pagar a primeira parcela iniciou nesta sexta-feira (9) e segue até 15 de janeiro, de acordo com o final da placa do veículo.
Quem optar pelo pagamento à vista garante desconto de 6%. Também é possível parcelar o valor em até cinco vezes, sem desconto.

As guias de pagamento não são mais enviadas pelos Correios. Os contribuintes devem acessar o Portal do IPVA, o Portal de Pagamento de Tributos do Paraná, ou o aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual (Android e iOS), para acessar os boletos.

O pagamento pode ser feito por pix, a partir do QR Code presente na guia, em mais de 800 instituições financeiras.

ISENÇÕES CONTINUAM VALENDO

As regras de isenção permanecem as mesmas. Em Araucária, continuam isentos: motocicletas de até 170 cilindradas e veículos com mais de 21 anos.

ATENÇÃO A GOLPES

A Secretaria da Fazenda alerta para sites falsos que simulam cobrança do IPVA. A orientação é gerar as guias apenas em sites oficiais, com final “.pr.gov.br”, ou pelo aplicativo da Receita Estadual.
Com uma frota numerosa e majoritariamente ativa, a redução do IPVA deve representar um alívio financeiro importante para milhares de famílias de Araucária no início de 2026.

Edição n.º 1497. Maria Antônia.