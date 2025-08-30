Anunciada na semana passada, a redução no valor Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve alcançar até 50 mil veículos emplacados em Araucária.

A nova alíquota foi confirmada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) na quarta-feira, 20 de agosto, e valerá a partir de 2026. Um projeto de lei reduzindo a alíquota de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos automóveis será enviado à Assembleia Legislativa do Paraná.

De acordo com a assessoria de comunicação do Governo do Estado, a medida vai beneficiar 3,4 milhões de proprietários em todo Estado. Percentualmente, a redução no valor do imposto é de 45% quando comparado ao IPVA deste ano de 2025. “É mais uma medida dentro do nosso compromisso com redução de impostos e da máquina pública. Cortamos mordomias, incrementamos os investimentos públicos e agora chegamos no momento desse grande anúncio que vai beneficiar todos os paranaenses. É uma redução de 45%, deixando a alíquota do Paraná como a menor o Brasil”, disse Ratinho Junior.

Segundo levantamento feito pelo O Popular, atualmente a frota emplacada em Araucária é de 103.805 veículos. Porém, nem toda ela está sujeita ao pagamento do imposto. Carros emplacados há mais de 20 anos, por exemplo, estão isentos do IPVA. Motos de até 170 cilindradas também já são livres dessa tributação.

Com isso, a medida anunciada pelo Governo do Estado deve beneficiar em Araucária algo em torno de proprietários de até 50 mil veículos. Apenas para efeitos de comparação, com a nova base de cálculo, o dono de um automóvel de R$ 50 mil que pagava R$ 1.750 de imposto passará a pagar apenas R$ 950 em 2026.

Em Araucária, os grandes beneficiários serão os proprietários de veículos classificados como automóveis. Para se ter uma ideia, hoje são 62.631 carros emplacados na cidade, sendo que 38.774 deles estão sujeitos ao pagamento de IPVA. Também vão ser alcançados pelo desconto na alíquota proprietários de motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores. “Com o menor IPVA do Brasil, o paranaense vai ter mais dinheiro para fazer compras, viajar de férias com a família e investir. É dinheiro no bolso que impulsiona o consumo e movimenta a economia como um todo”, explicou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. “Tivemos uma experiência bastante positiva no ano passado, com a isenção do IPVA de motocicletas, que trouxe mais qualidade de vida para os paranaenses sem impactar a arrecadação do Estado”.

A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%.

A alíquota incide sobre o valor venal dos veículos, que é estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado. A divulgação desses dados é feita sempre no final do ano.

EQUILÍBRIO

Segundo o Governo do Estado, para equilibrar a redução da alíquota e garantir a saúde fiscal do Estado, serão feitas algumas alterações no IPVA 2026, como o aumento da multa por atraso do pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%.

A regra de cobrança de juros de mora e multa diária (0,33% ao dia, acrescida de juros da taxa Selic) será mantida, com a multa fixa de 20% sendo aplicada após 30 dias de atraso.

Além disso, o Estado espera aumentar a repatriação de veículos que hoje são emplacados em outras localidades, como Santa Catarina, em que a alíquota é de 2%. Com isso, o tamanho da frota tributada no Paraná deve aumentar, colaborando para esse equilíbrio.

