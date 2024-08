Irineu Cantador cumpre promessa e se lança candidato a prefeito

Quando venceu a eleição para vereador em 2020 Irineu Cantador, então no PSD, afirmou que aquela seria seu último mandato na Câmara de Araucária e que a próxima candidatura seria a uma majoritária.

O tempo foi passando e muita gente no meio político achou que “na hora H” Irineu recuaria de sua promessa e tentaria uma reeleição. O vereador, no entanto, manteve a palavra. Ao longo dos últimos meses buscou composições, conversou com vários pré-candidatos a fim de montar uma chapa mais encorpada, mas acabou mesmo é se lançando ao jogo numa dobrada com o PMB, a quem coube a vaga de vice.

O nome de Irineu Cantador foi homologado como candidato a prefeito em convenção realizada pelo Democracia Cristã (DC) no dia 3 de agosto. Na oportunidade também foi definida a chapa de candidatos a vereador da legenda.

Posteriormente, devidamente autorizado pela convenção, o DC conversou com o empresário Eliceu Palmonari (PMB), a quem aceitou ser o vice de Irineu e assim formar uma coligação para disputar as eleições municipais de 2024.

O acordo entre ambos está selado, mas inicialmente havia rumores de que filiados ao PMB estariam com a intenção de melar a coligação, pois esta não teria sido prevista na convenção do PMB, que se realizou no dia 28 de julho. Na oportunidade, inclusive, Palmonari foi escolhido candidato a prefeito e Neuza Maria Rodrigues Antunes sua vice. Porém, em reunião complementar realizada na segunda-feira (5) o PMB oficializou a parceria com o DC, sendo que o nome de Palmonari foi ratificado como vice. A ata informando essa alteração já foi submetida à Justiça Eleitoral.

