E há o garimpeiro que sabe olhar, capaz de divisar grãos de ouro entre entulhos, e feliz, concentra-se nesses grãos dourados, e maravilhado,
mantém fixo o olhar em mais grãos de ouro, não se importando com os entulhos, porque o olhar é nítido e o coração puro!

Edição n.º 1483.