Irmão Lauro: À margem da margem

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro.

A astronomia situa a Terra às margens do Universo!

O Planeta – nossa Casa Comum – orbita na periferia de uma galáxia periférica – a Via Láctea!

Ou seja, somos duplamente periféricos, estamos à margem da margem!

Mas, nem por isso, a humanidade precisa se sentir “marginal” embora muitas pessoas e instituições, postando-se à margem da paz e da harmonia, causem problemas sociais e ambientais, que ferem a existência e a vida da Terra!

Se nos situamos à margem da margem, com um pouco de consciência, damo-nos conta de que precisamos ser humildes! Humildade rima com Humanidade, poesia no seio do poema divino – a Criação!

Aos poucos, com ciência e tecnologia, vamos avançando pelo espaço sem fronteiras!

Seria educado e gentil, de nossa parte, prepararmos o coração, aprendermos a conviver!

Não seria nada nobre disseminarmos pelo espaço e pelo tempo nossas misérias emocionais, nossas violências, nossos vícios… Aprendamos a amar, primeiro, a Terra – nosso Lar Comum!

E ofertemos ao Universo o nosso melhor tesouro – o Amor!