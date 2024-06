Irmão Lauro: A nossa experiência divina

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Cora Coralina: “…..também podemos crescer

com os toques suaves na alma”.

A vida sempre nos oferece “golpes” – suaves, duros, de todas as naturezas!

Vêm, vão, vêm… sucessivamente… e eles fazem com que nos movamos…

Não há necessidades de procurá-los nem de impô-los a ninguém!

A vida se encarrega disso, e de forma justa e salutar!

O que nos cabe, sim, sempre, sem reservas, é abrirmos o coração para a bondade e a ternura!

E sermos ágeis em amar e hábeis em fazer o bem!

ESSA É A NOSSA EXPERIÊNCIA DIVINA!