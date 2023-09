Irmão Lauro: As boas relações humanas são a grande maravilha da vida!

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

É comum achar que não somos capazes o suficiente!

Não há nenhum problema não ser bom em tudo!

É até bom, isso nos ensina a humildade, nos ensina

a ir ao encontro das outras pessoas, ou para ajudar,

ou para receber ajuda!

Precisamos ter boas relações humanas,

assim podemos nos ajudar mutuamente!

É grande alegria poder ajudar, servir, estar ao lado,

e é grande alegria contar com as outras pessoas,

nas questões afetivas, materiais, espirituais, culturais… basta que tenhamos abertura para receber as graças da vida!

A vida não é competição, mas cooperação! A vida é gratuidade,

e é tão bom aprender a nos relacionar, com simplicidade,

sem segundas intenções, apenas pela beleza de nos amar mutuamente!

As boas relações humanas são a grande maravilha da vida!

Edição n.º 1380