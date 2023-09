Irmão Lauro: As velhas árvores…

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

O tempo deixa mais belas as árvores!

Damo-nos conta?

Assim é o olhar do poeta Olavo Bilac:“Olha estas velhas árvores, mais belas

do que as árvores moças, mais amigas,

tanto mais belas quanto mais antigas”!

Olhemos as pessoas! É a mesma arte!

Quanto mais maduras tanto mais belas:

sabem se enfeitar, sabem ser vistas!

No seio da floresta de velhas árvores,

há mais que sons, mais que silêncios,

é como a doçura de se sentir em casa!

Abrigar-se à sombra de velhas árvores

ou acalmar-se à luz de pessoas sábias

é a mesma sensação sagrada de afeto!

Expressa Bilac:

“Envelheçamos rindo…

…como as árvores fortes envelhecem,

na glória da alegria e da bondade…!”

Edição n.º 1381