Alegria, Paz, Bondade, Ternura, Amizade, Gentileza, Cuidado, Respeito, Ajuda…infinita lista de raios do Amor, brilhos divinos, saudáveis, vitais…que vamos refletindo do coração, da mente, da voz, do olhar, do corpo… e iluminando os espaços, o Planeta, o Universo!

Somos seres de Energias, de Luz, de Amor…construtores da realidade, da nossa Casa Comum, do nosso Planeta da Terra!

Edição n.º 1428.