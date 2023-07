Irmão Lauro: Deus

Erguem-se igrejas para aprisionar o Criador

e escravizar as Criaturas.

Mas Deus nem se importa com sacristias.

Está sempre de saída…

Seu itinerário não passa por igrejas,

e se não está em nosso íntimo,

não vai à missa nem ao culto.

Caminha feliz pelos campos e cidades,

diverte-se com os seres animados e inanimados,

brinca com a natureza e as crianças.

E quando quer se aquietar,

nem sabe onde está o sacrário,

quer mesmo é se aconchegar

no nicho mais sagrado que Ele criou para si,

o coração humano, sem distinção, santo ou pecador,

porque não é de sua natureza julgar e condenar,

nem discriminar e excluir.

Sua única e sublime ocupação é

AMAR, AMAR, AMAR!!!

