Irmão Lauro: Esporte

Recreação, diversão, brincadeira, cultura, autoconhecimento, saúde física e mental, socialização…riquezas do Esporte!

Esporte faz muito bem à evolução pessoal e social!

Não deturpemos a beleza e a poesia do Esporte!

Purifiquemo-nos do desejo de superar as outras pessoas, de impor derrotas, de vinganças; purifiquemo-nos de vaidades e de ambições;

vivamos levemente sem invejas!

Nesse espírito, nessa luz, não há vencedor, não há vencido, apenas a alegria de conviver e de brincar, apenas o encanto de celebrar a vida!

Não só no Esporte, mas em todas as áreas, convém competir somente comigo mesmo, empenhar-me em ser cada dia melhor, conhecer-me,

usar minhas energias interiores para brilhar!

As estrelas penas brilham!

Edição n.º 1435.