A lei da impermanência…

A lei do desapego…

A lei da fragilidade…

A lei da beleza

As estações se sucedem… se integram…

se complementam… geram vida…

…condicionam a estética e a harmonia da diversidade…

nada distorcem, nada escondem…

As fragilidades e as belezas são transparentes…

transitórias… transcendem…

As estações se sublimam em poemas e canções,

pois são a metáfora da nossa jornada interior…

Edição n. 1360