Irmão Lauro: EVOLUÇÃO… MARCAS DE AMOR

“Algum dia, quando tivermos dominado os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, utilizaremos as energias do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o ser humano descobrirá o fogo”. Teillard de Chardin

Cada criação, cada invenção, cada descoberta, em qualquer dimensão, é o amor de Deus que se manifesta! O amor em passos, saltos, voos evolutivos.

Exemplo, a descoberta do fogo. A primeira faísca! E a partir da primeira faísca, quanta luz e energia para a evolução da humanidade! Igualmente, a roda, a vida em movimento! E a música, a harmonia dos sons… E assim sucessivamente… Deus, constantemente, deixando suas marcas amorosas…

O voo evolutivo essencial para a humanidade veio de Jesus Cristo, que nos ensinou a amar! Consciência do amor: a evolução da mente e do coração. O amor aglutina os nossos princípios, valores, virtudes; ilumina e move, como o fogo e a roda, nossos pensamentos, palavras, ações, escolhas.

Todos temos capacidade – poder – de deixar marcas de amor… para a humanidade, para Deus! Deixemos algo de bom, fruto do amor, algo que ecoa boas energias pela eternidade, no tempo, no espaço.

Mas não há necessidade de grandes coisas, basta a simplicidade, a alegria, a paz, o dia a dia, palavras, gestos, relações… pequenas rodas que movem a vida… simples faíscas de amor que podem acender estrelas e iluminar o universo!

