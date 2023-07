Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Do cotidiano se faz bela, simples, plena a vida,

na alegria, na tristeza, na saúde, na doença…

apenas fazendo o que dou conta de fazer,

apenas sendo o que dou conta de ser,

sem exigências, sem culpas, sem desculpas,

com passos, às vezes com saltos, ou com voos…

e quando percebo vejo-me incompleto, mas perfeito!

Edição n. 1372