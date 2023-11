.

Ondas e ondas, e ondas em frequente cadência.

suaves invadem a areia e diluem castelos infantis..

Assim também o tempo, sem piedade e salutar, indiferente e real, talha e pulveriza as ilusões…

Uma a uma, pálidas e frias, sobem as nuvens ou descem aos abismos num lugar sem cor e sem lembrança…

Fica apenas o sonho, límpido e sólido, sem as sombras da aparência, sem as ruínas do tempo…