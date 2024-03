.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro.

Mansidão pode ser entendida como doçura na expressão e nas ações! O amor de Cristo pelas pessoas realizava-se em especial na mansidão! “Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração”!

Sigamos o exemplo de Cristo mostrando doçura nas relações humanas!

Às vezes, somos muito rápidos em julgar, não analisamos a situação, e acabamos manchando a nossa mente e o coração com palavras e escolhas que contrariam a nossa origem divina!

Viciamo-nos tanto em criticar e julgar, que se torna um padrão rígido, não sabemos viver de outro jeito, não sabemos corrigir as pessoas com respeito e bondade, e exercer a mansidão parece algo estranho, do outro mundo!

A vida nos apresenta dia a dia ocasiões de criticar e julgar, mas são testes explícitos, e às vezes sutis, para que nos lapidemos, para que nos lembremos de que ser humano é ser frágil, para que humildemente aprendamos a mansidão! Para que, com consciência, sigamos Cristo, que é caminho, verdade e vida!