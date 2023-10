Irmão Lauro: Na chuva sem se molhar

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Não vale mais a expressão: “quem sai na chuva é pra se molhar!”

Existem meios suficientes de sair na chuva sem se molhar.

A evolução humana, com a ciência e a tecnologia, oferece múltiplas escolhas de viver sem perigos e com excelente qualidade de vida!

Com a ciência e a tecnologia, podemos cuidar melhor das pessoas, podemos nos cuidar melhor e podemos nos deixar cuidar com mais confiança!

Os benefícios da ciência e da tecnologia são direitos e deveres imprescindíveis em todas as áreas: na saúde física e mental, na alimentação, na educação, na comunicação, no transporte, na moradia, no lazer, na arte…

É um grande pecado negar a pessoas e à natureza os benefícios da evolução! O egoísmo e a insensibilidade de boa parte da humanidade causam grandes problemas sociais e ambientais.

Também é um grande pecado não acolher os benefícios da evolução! Muitas pessoas acomodam-se, excluem-se, abandonam-se na preguiça física e mental. Ficam aguardando milagres do céu. Fazer-se de vítima é um grande perigo.

Gratidão a Deus pela evolução da vida, pela ciência, pela tecnologia!

Gratidão às pessoas que se dedicam a descobrir os segredos da criação e os oferecem

à vida!

Edição n.º 1386