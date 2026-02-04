Brisas e ventos nos embalam e divertem!

A rotina comum se faz de brisas e ventos!

Deitamo-nos em brisas e ventos rítmicos e constantes…

Mas, de repente, vemo-nos no coração de um vendaval!

Vem sem aviso, nem imaginamos de onde; às vezes, nós o provocamos!

E aí bagunça tudo!

Como isso foi acontecer?

Quando os vendavais nos lançam pelos ares, podemos liberar a luz de pássaro: saber para onde voar e escolher onde pousar!

Edição n.º 1500.