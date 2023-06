Irmão Lauro: Poder e Responsabilidade

PODER é simplesmente a capacidade de realizar algo.

Eu tenho muitos poderes, de todas as naturezas. Mas nem sempre tenho consciência. Às vezes, não uso meus poderes; às vezes, abuso. Com amor, saberei usar adequadamente meus poderes.

Tenho o poder de criar jardins ou semear desertos.

Tenho o poder de arrancar uma flor. Mas convém arrancá-la?

Tenho o poder de semear espinhos. Mas convém semeá-los?

Tenho o poder do silêncio e da palavra. Tenho o poder do sim e do não. O que convém?

Tenho o poder de fazer, fazer, fazer… Mas convém fazer?

Tenho o poder de ser Luz! Tenho o poder de ser sombra.

Tenho o poder de ser treva.

Sou livre. Tenho o poder de escolhas. As escolhas implicam responsabilidade.

As escolhas definem meu grau evolutivo.

Edição n. 1368