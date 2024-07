Irmão Lauro: Respeito

.

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Eu vejo você, eu olho para você!

Estou aberto para dar-lhe atenção!

Se precisar de algo, estou disponível!

Não deixo você esperando, minha alegria é que se sinta bem!

Não importa se não nos conhecemos, não importa se não há amizade!

Não importa se temos muitas diferenças, não importa se você me trata com indiferença, não importa se você não me respeita; em qualquer situação, eu decido respeitar você, olhar para você, ouvir você, falar com você, para que você possa ter uma experiência divina neste espaço, neste tempo, nesta circunstância!

Eu não tenho e não alimento segundas intenções!

Não desejo respeitar você para que me respeite, para que me elogie, para que me ame, para conseguir algo em troca, seja de natureza material, seja de natureza afetiva, seja de natureza ideológica!

O meu respeito é totalmente gratuito, incondicional!

Eu não respeito você porque respeitar é elegante, porque é sinal de evolução, ou porque Deus me vê,

ou porque respeitar você é respeitar a mim mesmo!

Também não respeito você porque é meu dever e seu direito!

O respeito está acima de deveres e de direitos!

Eu simplesmente respeito você porque é natural respeitar você!

Respeitar você é uma honra!

Edição n.º 1422