Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Ser paz é tua estética e teu encanto!

Ser sempre Paz

Em gestos e em palavras,

Pelo olhar e pela escuta,

Às claras e as escondidas,

Entre amigos e entre estranhos,

Com as pessoas e com

a natureza.

Ser Paz é tua sublime beleza!