Como o vento, que assovia ao atrito com o rochedo, o sonho tem por divertidas as adversidades que resistem!

Sonho: poder que rompe padrões, fertiliza paisagens, desfaz ilusões!

Sonhar é preciso, cultivar o solo, semear, cuidar! O sonho me permite chegar as minhas profundezas e às alturas do céu!

Edição n.º 1441.