Irmão Lauro: TERRA – LAR COMUM

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Mais que casa, o Planeta é o nosso

LAR COMUM!

LAR dá a sensação de aconchego,

de afeto, de segurança… de amor!

O seio do LAR COMUM – a Terra – é o

cenário do AMOR!

A experiência do amor nos confere sabor divino!

Expressar palavras de amor reflete nossa beleza espiritual!

Ouvir palavras de amor nos faz reviver e nos

libertar!

Cuidar e receber cuidados de amor é fazer

a experiência de Deus!

Cuidar do LAR COMUM não é peso, tarefa,

obrigação, mas uma escolha do coração,

uma escolha evolutiva!

Edição n.º 1384