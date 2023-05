Irmão Lauro: Trabalho Infantil

O avanço científico e tecnológico,

sem freios, rápido, irreversível…

apesar de muitíssimo benéfico, louvável, bem-vindo…

não impede que certos males pré-históricos e históricos

continuem

atuantes e crescentes

no seio da humanidade em evolução.

Por quê? Até quando?

Em 2020, a Organização Internacional do Trabalho (OIT),

contabilizou 160 milhões de crianças exploradas no trabalho.

A exploração do trabalho infantil

geralmente vem acompanhada

de múltiplas violências:

violência física, verbal, emocional, sexual…

Por quê? Até quando?

As crianças são a alegria da humanidade.

Como a natureza,

as crianças trazem o encanto de Deus

ao coração da existência e da vida!

Que maravilha olhar para as crianças

e ver a presença divina

na sua pureza, alegria, beleza!

A limpidez e a beleza do rosto de uma criança

é o rosto de Deus.

Um rosto de várias formas e de muitas cores.

Um rosto de paz que acolhe a diversidade.

Neste dia e sempre,

abracemos com o coração

as crianças mais vulneráveis e excluídas,

as crianças que sofrem as mais variadas violências –

físicas, verbais, emocionais, sexuais…

As crianças conhecem paisagens poéticas,

creem na beleza, na bondade, na harmonia…

Desconhecem o longo do espaço e do tempo.

Os lugares e os dias são todos especiais:

sempre há espaço para amar;

sempre é tempo de paz!

