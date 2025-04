Irmão Lauro: Tudo pelos outros

Superar o ego é a maturidade humana e espiritual.

O nosso ego deseja que tudo e todos girem ao nosso redor.

O tempo, o espaço, as circunstâncias, os acontecimentos,

a política, a economia, as instituições, as pessoas…

tudo deve entrar no ritmo do nosso ego.

Para o ego, acima de tudo estão

os nossos interesses, os nossos desejos, a nossa comodidade…

As pessoas devem estar sempre a nosso serviço

e sempre dizerem sim, sempre sorrirem, sempre serem gratas.

O pomar, sempre estar carregado de frutas.

O jardim, sempre estar florido.

O mel, sempre ser doce.

O céu, sempre ser azul.

O ar, sempre ser suave.

O ego vive reclamando, ingrato, infeliz, insatisfeito…

“Tudo pelos outros” não significa sacrificarmo-nos,

nem anularmo-nos, tampouco depreciarmo-nos,

mas tornarmo-nos mais vivos, mais criativos, mais inteiros,

mais energizados, mais disponíveis, mais amáveis para servir.

Se estudamos, é para melhor servir os outros, a natureza, a sociedade.

Se trabalhamos, é para melhor servir os outros, a natureza, a sociedade.

Se cuidamos da saúde física, emocional, espiritual,

é para melhor servir os outros, a natureza, a sociedade.

Para escapar das armadilhas do ego,

para nos purificar das vaidades e ambições,

precisamos evoluir espiritualmente,

crescer no amor, abrir o coração,

tornarmo-nos mais e mais e mais humanos.

Superar o ego é a maturidade humana e espiritual.

*Irmão Marista que deixa sua marca sempre entre nós.

Edição n.º 1459.