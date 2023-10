Irmãos judocas de Araucária fizeram excelentes lutas no Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Judô (CBJ) reuniu mais de mil pessoas no Ginásio de Esportes do Tarumã, em Curitiba, no último final de semana, para acompanhar lutas femininas e masculinas de atletas de 13 a 15 anos, de todos os estados. Araucária foi muito bem representada nesta competição, seus judocas, mesmo não conquistando pódios, fizeram ótimas lutas.

Alfeu de Paula, 14 anos, que disputou na categoria Sub15 (-45kg) fez 5 lutas duríssimas, ganhando dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mas infelizmente perdeu nas quartas de finais para o vice campeão da chave e acabou ficando em 7° lugar. “Considero um resultado incrível, mesmo sem a medalha, ele está no top 10 do Brasil em sua categoria e conquistou o 7° lugar entre os 30 melhores atletas do país”, disse a técnica Jacqueline Osana da Silva.

O judoca Alex de Paula, 12 anos, irmão de Alfeu, que lutou na categoria Sub13 (-31kg) ganhou a primeira luta em menos de 10 segundos com um lindo ippon, porém acabou perdendo nas oitavas de finais e foi eliminado da competição. “Valeu muito a participação do Alex, mesmo tendo apenas 12 anos, é muito focado e se dedica em tudo que se propõe a realizar. É o atual campeão paranaense em sua categoria e sabe que esse brasileiro foi apenas o início de uma grande caminhada”, elogiou a técnica.

Edição n.º 1383