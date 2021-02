Irmãos morrem vítimas de colisão no cruzamento da Archelau com Capivari

A noite deste sábado, 27 de fevereiro, foi marcada por um grave acidente no cruzamento da Avenida Archelau de Almeida Torres com rua Capivari, no bairro Costeira, resultando na morte de dois irmãos.

O acidente aconteceu quando já passada das 22h e, segundo informações apuradas no local, as duas vítimas fatais estavam num veículo Fiat Strada, que seguia pela Capivari quando foi colhido em cheio por um Fiat Palio que descia pela Archelau.

Com a força do impacto, o Fiat Strada foi arremessado contra o muro de uma casa que fica as margens da Archelau, sendo que os ocupantes do carro, os irmãos Carlos José Rybinski (45 anos) e Moacir José Rybinski (40 anos), morreram no local.

Dentro do Fiat Palio estavam três rapazes, sendo que não foi possível apurar – naquele momento – quem dirigia o veículo. O trio teve os primeiros atendimentos médicos prestados pelo SIATE e SAMU e, posteriormente, foram encaminhados ao Hospital. Nenhum deles corria risco de morte.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local para atendimento da ocorrência, orientando o trânsito e preservando a cena do que pode ser considerado eventual crime tão logo a perícia conclua a dinâmica do acidente, velocidade dos carros e capacidade psicomotora dos envolvidos.

Os corpos das vítimas fatais foram recolhidos pelo IML e encaminhados à sede do órgão, em Curitiba, onde posteriormente seria liberado aos familiares para sepultamento.

Texto: Waldiclei Barboza/ Fotos: Marco Charneski/ O Popular do Paraná