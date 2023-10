Irmãs fazem vakinha para pagar tratamento de cachorro resgatado em frente à Capela de Campina das Pedras

Na noite da última quarta-feira, 18 de outubro, duas irmãs resgataram um cachorro na Av. Independência, em frente à Capela Nossa Senhora do Monte Claro, na área rural de Campina das Pedras.

Após ver uma publicação em uma rede social de uma moradora que acabou o encontrando, as irmãs Fernanda e Sabrina foram até o local e resgataram o cãozinho da raça Pitbull que estava com vários machucados.

Ele foi levado ao veterinário, e o tratamento ficou no valor de 640 reais. Devido a isso, elas estão realizando uma vakinha para conseguir pagar.

De acordo com o boletim médico, foi realizada uma limpeza da ferida e foram retiradas muitas larvas de moscas da sua pele. Com isso, ficou uma ferida grande e profunda. A veterinária também acabou encontrando algumas lesões na boca dele, que são comuns em cães com problema renal. Entretanto, houve uma melhora na sua temperatura, e o controle da dor está estável.

Fernanda explica que vão cuidar do cachorrinho até ele melhorar, mas depois irão doá-lo. Ela também conta que o cãozinho é muito dócil, mas não gosta de outras animais.

Para ajudar a pagar o tratamento do cachorrinho, o link da vakinha é ( Clique aqui ), também é possível contribuir fazendo uma doação pelo PIX: 4152434@vakinha.com.br.