Irmãs participam do concurso de Miss Brasil Culture 2023 e conquistam títulos

A estreia de Isabella Oliveira Rosa no Miss Araucária Oficial (categoria Mirim) foi o “trampolim” para sua participação no Miss Brasil Culture 2023, realizado no último final de semana. Com apenas 7 anos, a pequena mostrou que tem desenvoltura e talento para a passarela e conquistou a coroa e o título de Mini Miss Brasil 2023, garantindo também uma vaga para disputar um concurso internacional.

Rebeca de Oliveira Rosa, 8 anos, irmã de Isabella, também estreou no Miss Araucária (categoria Infantil) e foi convidada a participar do Miss Brasil. Ela ganhou o título de 1° Princesa Brasil Culture 2023 Infantil, e uma vaga para o Miss internacional, que será em Arequipa, no Peru, em março de 2023.

O concurso reuniu participantes de várias partes do Brasil. “Foi uma grande oportunidade que as minhas filhas tiveram, de participar juntas de um concurso, e nos surpreenderam com os títulos que conquistaram. Antes do Miss Araucária e do Miss Brasil Culture, elas nunca tinham participado de concursos. Eu as treinei em casa porque fui modelo quando tinha 13 anos. Nos esforçamos muito para estar lá, enfrentamos muitas dificuldades e hoje me sinto realizada por ter dado conta de tudo isso sozinha, cuidei das makes delas, dos cabelos, dos trajes e valeu a pena”, conta a mãe Vanessa.