Isadora Carnielli conquista cinco medalhas de ouro no Brasileiro de Ginástica Rítmica

Isadora foi revelada em Araucária e agora faz sucesso em competições nacionais e internacionais. Foto: divulgação

O talento e a graciosidade continuam rendendo títulos à ginasta Isadora Carnielli, 14 anos, considerada uma revelação na modalidade quando ainda treinava na equipe de ginástica rítmica Agin Araucária. Atualmente treinando no Clube Agir, de Curitiba, a jovem foi campeã do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que aconteceu em São Caetano do Sul (SP), entre os dias 11 a 15 de agosto. Isadora ganhou medalhas de ouro em cinco categorias: maças, fita, arco, bola, campeã por equipe e ainda ficou com a prata no individual geral.

Integrante da Seleção Brasileira transitória Juvenil de GR, a araucariense agora se prepara para disputar o Pan-americano Juvenil da modalidade, que será em novembro, em Cali, na Colômbia. Ela é uma das ginastas da seleção que participarão da competição na categoria individual. Para se preparar para o Pan-americano, a jovem participou do Estágio Internacional de GR com a treinadora búlgara Reny Karachomakova, com apoio do Governo do Paraná, por meio do Proesporte e patrocínio da Copel. Márcia Naves é a sua técnica no Clube Agir Curitiba.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021