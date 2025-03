Isidório Duppa: A Carona

Saiéndo de Florianópolis sem encontrar o Tio Floriano iéu pegô nas esquerda e de novo entrando na rodovia, na direçón dos Gaúcho, iéu vai contar, que das véis dando inveja das paisage, umas montanha cercada de mar sendo uma das coisa mais bunita que iéu já vendo, non que o Capom Fechado seje feio, mais que ponhasse uns alagado fica tom bunito que nem a represa do Passaúna, que sendo um dos lugar mais maravioso da Araukówia!!! Pensando deste jeito, já me dando uma ponta de saudade e vontade de voltar pra casa, mais promessa sendo promessa, e iéu prometendo pra iéu mesmo que indo conhecer mundo de Monza!!! Iéu tava fazendo fumaça na rodovia quando iéu vendo uma moça com muchila das costa dando de mon, ansim fazendo positivo só que com mão virada pro lado, ieu pensando, acho que percizando de ajuda e ninguém parando, enton iéu pensando, pra que non ajudar se podemo fazer uma boa açón e que das véis non custando nada!!! Ieu deu pisca e parando, e nisso moça veio conversar, preguntando se ieu indo mais pra frente na estrada, iéu enton falando que indo mesmo pra direçon do sul, e moça falando se podendo dar carona!!! Ah, enton sendo iésto a ajuda que iéla percizando, só uma carona!!! Iéu enton abrindo porta pra moça e sabe, buinotona iéla, com cabelo cumprido tudo embraçado, uma ropa tudo colorida, com aqueles alfinete pregado na cara, os braço cheio de tatuage, os punho com tanta fita que iéu pensando que sendo baiana!! Puxemo conversa e iéla foi dizendo que vivendo pelo mundo com muxila nas escosta que fazendo uns cordón pra dependurar nos pescoço, uns colar com pedra na ponta e pena colorida, que vendendo nas esquina, nas praia e ansim conseguindo algum dinheirinho pras comida. Sabe, ieu achando interessante a conversa, uma moça sozinha andando pelo mundo, e até pensando que nóis tendo coisa em comum, porque iéu também estando sozinho e andando pelo Mundo. Iéu inté tendo umas idéia pecaminosa de convidar moça pra fazer companhia de viagem e preguntando da familia pra saber quem sendo. Moça enton contando que saiéndo de casa pra viver a vida com liberdade e non ter que dar satistaçón pra ninguém!!! Iéla falando iésto passando monte de porcaria na cabeça!!! Iéu enton preguntando donde iéla drumindo quando viajando e moça dizendo que onde dando, nas praça, nos acampamento, debaxo dos viaduto!!! Nisso me dando tinté reaçón debaxo da cintura até pra preguntar se iéla non aceitando drumir no Monza que sendo mais confortável, e quando ieu indo fazer a pregunta moça pedindo pra Parar que iela vai ficar no Guarda do Embaú!!! Desgracéra Mésmo!!! Iéu parando Monza e moça saltando danto bejinho no rosto!!! Justo iéu que pensando que indo ter aventura pecaminosa e moça só contando despois que indo Ficar com neste tal Guarda do Embaú!!! Que sorte que iéu tendo!! Já pensô se iéu encontrando iéste Guarda pela frente e iéle vindo querendo tirar sastifaçón??

Edição n.º 1457.