Isidório Duppa: A Casa das 7 Mulheres

Agora sim!!! Ieu se achegando no Rio Grande!!! Despois que saiendo de Gramado foi nas direçón do alto da sera, tanta das curva na estrada que iéu inté decorando placa do Monza só de zoiar pra trais, tendo que engatar primera nas subida e gastar lona nas descida. Conton os viajante que a verdadeira beleza estando no interior, e iéu mesmo comprovando, cada curva que fazendo sendo uma supresa agradável, cada reta um descanso pras vista, iéu estando dirigindo nas estrada da felicidade, com campo de um lado e do outro, das veis floresta e plantaçón, parecendo as estrada do interior de Araukówia. Iéu se achegando numa tal de Cambará do Sul, iéu confessando, foi lá nuns precipício, mais de um kilómetro de altura que o rio que passando lá embaxo parecendo só um fio de água, lá de cima dando inté pra se enxargar o oceânico, coisa ton maraviosa que se ieu podendo trocava nome da cidade pra Caramba do Sul!!!! Mais iéu non indo lá por acaso, na verdade indo com otras intençón, me contaron que sendo nesta region que foi filmado aquela novela “A casa das 7 mulheres”, bem, achando que você já entendendo qual sendo a minha necessidade!!! no Armazém me indicaron o caminho e disseron que ficando na estrada que indo pra São José do Ausentes, iéu non tendo dúvida, se carquei com Monza nas estrada cheia de poera, acho que já tinha andado uns 30 kilómetro, com campo de um lado, campo do otro, cenário de novela, mais ainda non tinha encontrado a casa das 7 mulheres. Mais como dizendo o ditado, “Quem tem Boca Non More de Fome” iéu parando no Armazém pra comer um pon com mortadela e caxero me dizendo que passando ponte, antes de se achegar em São José dos Ausentes, 200 metro da ponte virando nas esquerda despois duas na dereita ficando a casa das mulheres. Iéu saiéu fazendo poera com coraçón batendo, imagina iéu se achegando num lugar que já sendo filmado nas novela e ainda encontrando as atrista famosa. Non querendo se gambar, mais vai que uma delas resolver bater uma chapa com o cebular e ponhar nos instagrama, os jovem do Capon Fechado von ficar morendo de inveja, os vizinho von tudo ficar se coçando, os parente tudo torcendo nariz e ainda sendo capaiz de sair notiça no Prapular com fotografia junto das artista. A meia hora que faltando de viagem parecendo que sendo duas hora, cada minuto que passando iéu pensando só no momento que encontrando e ainda, dando pra escolher, impossível, que de 7 mulher uma non se interessando por um polaco como iéu. Iéu passando a ponte, andando os 200 mettro, virando nas dereita e segunda nas esquerda tava lá!!! A Casa das 7 Mulheres!!! Bateu palma meio que tremento, e saiendo as 7 nas janela, Desgracéra Mésmo!!! achando que a mais novinha devendo ter uns 85 ano!! iéu preguntando se sendo a Casa das 7 Mulheres… Enton Velhinha dizendo que sendo sim: Asilo Feminino das 7 Mulheres!!! Desgracéra Mésmo, como que ieu non pensando nisso, se novela sendo filmada a 22 ano atrais claro que só podendo ser asilo de atrista!!!! Quando entrando na cidade, acredite, non tinha ninguém, nem uma alma na rua!!! Pensando bem, fazendo justicia ao nome, São José dos Ausentes!!! Tudo mundo tinha saído e estavon Ausentes!!!

Edição n.º 1461.