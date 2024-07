Isidório Duppa: A Irmã

Iéu foi no cemitério ponhar vaso de flor no túmbalo da famia, quando vendo uma muiér com vestido preto pra cima dos joeio ton coladinho que mostrava todas as curva da serra da perdiçon!!!,

meia fina preta cobrindo as perna, blusa preta de renda mostrando o vale do mal caminho, com um chapéu cheio de véu preto cobrindo cara. Zóia!!! Um toresmon!!! Devendo ser alguma viúva fresca!!! Mas non podendo ser!!!! Non teve nenhum enterro nos último 3 meis. Ieu fazendo de conta que nem percebendo presença, quando aquela muiér foi se achegando, de deu um cutucon e foi e me preguntando se ieste sendo o tumbalo da familia Duppa!!! Ieu enton falando, iéste mésmo!!! Os zóio da muiér se encheron de lágrima, iéla caiéu ajoeiada com as non na cara e começô o berero!! Ieu achando estranho!! Ieu nem conhecendo iésta muiér e iéla debulhando lágrima no tumbalo da famia!!! Quando se acalmando iéla ficando de pé e me deu um abraço ton forte e ton coladinho que cabeça se encheu de pensamento pecaminoso!!! E até umas reaçón na parte baxa deron sinal de vida!!! Enton mulher falando que aqui estando enterrado o Pai Dela!!!! Agora sim que cabeça revirando de uma véis!!! Pelo que ieu sabendo no tumbalo só tendo mesmo os antepassado desde tempo que vieron pro Brasil!!! Enton ieu falando pra iéla que só podendo ser engano, por que aqui só tendo Duppa enterrado!!! E o último que ocupando espaço sendo meu Pai: Estefano Duppa!!! Quando ieu falô nome de papai muiér foi dizendo, ieste mesmo que sendo pai dela!!! O Quê? ieu tendo uma irmã que nem conhecendo? E o Pior, tava tendo pensamento pecaminoso com minha própria irmã, ieu vai mesmo queimar no fogo do inferno!!!! Enton muier foi falando, que a mãe dela quando dando luiz era soltera, e mãe dela nunca revelô a identidade do pai porque iéle sendo casado, e quando mãe dela tava nos útimos suspiro dizendo pra iéla que o Pai dela tendo um filho que muito famoso, sendo escritor, contador de causo e que tendo livro publicado!!!! Mais non teve tempo de dizer o nome quando fechô os zoio pra eternidade. Enton ieu só podendo ser irmon dela pelas característica e se sô irmon dela, o Pai dela sendo o meu!!! Ieu enton pensando, com iéstas caractristica iéla sendo é Irmã do Luiz Fernando Verissimo!!!! E non de ieu!!!! Enton, Graças a Déus, Graças a Déus!!!! ieu já podendo continuar com os pensamento pecaminoso!!