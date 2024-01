Isidório Duppa: A viagem

Iéu ansim pensando que já tá fazendo em tempon que ieu non fazendo uma viagem!!! Da última veis iéu indo pra Aparecida do Norte só que dando poblema!!

Quando ombinus parando na estrada ieu foi no mictório e voltando entrando no ombinus erado e acabô se achegando em Foiz do Iguaçú!!! Da outra veis que ieu indo de excurssón pra Matinhos.

Desgracéra Mésmo, além de se afogar nas onda ainda queimando o lombo intero no sol que gastando 2 tubo de pasta de dente. Enton ieu pensando que se contratando estas excurson pra sair mais barato só dado mesmo encrenca e sendo mais confiave contratar uma destas agença de viagem que don maior garantia!!! Foi na cidade na agença Vá e Volte!! Mocinha enton preguntando pra onde que ieu querendo viajar!!! Ieu enton preguntando pra onde que tendo passage? E moça dizendo que iéles vendendo pra qualquer lugar do Mundo!!! Ieu ficô pensando, pensando, sabe de uma coisa!!! Ieu feis promessa e tendo que cumprir, acabo recebendo Graça, enton se achegando hora de fazer o prometido e pagar divida que tendo por todos iestes ano, enton non pensô duas vezes e foi dizendo que querendo Visitar Fatima!!! Mocinha enchendo os zoio de alegria dizendo que sendo uma ótima opçón!! Que iéla ajeitando tudo pra que a viage seje um sucesso e até hotel reservando!!! Preguntando qual data? Ah, se sendo pra pagar divida de visita podendo ser pra final de semana mesmo que non tendo muito trabaio!! Moça enton me pedindo pra trazer o Passaport. Iéu achando estranho, pra que pedindo uma garafa de whiski Passaport? Vai ver que sendo viagem de rico e só podendo beber whiski. Ieu foi no mercado e vendo o preço dos whiski, bem, vai que uma garafa de Drurys resolvendo, afinal das conta, também sendo whiski e do mais em conta. Quando se achegando de novo na agença Vá e Vorte moça dizendo que já reservando passage. Me contando que passage custando 3 mil Real com tudo pago. Misericórdia!!! 3 Mil Real?? Moça enton falando que sendo ieste mesmo o preço de passage pra Protugal!!!! Protugal??? Ieu querendo visitar Fátima!! Que ieu Feis promessa que indo visitar, minha amiga Fátima que morando na Lapa!!! Ieu prometeu despois que iela me dando de Graça meia dúzia de pano de prato. Desgracéra Mésmo!!! agora iéu vai ter que tomar garafa intera de Drurys!!! Que dureza….

