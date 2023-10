Isidório Duppa: Artista de Cinema

Se achegaron lá em casa um tal de produtor de filme dizendo que querendo fazer um filme com iéu!!!! Me deu friu na bariga pelo susto que levando!!! Ieu enton preguntando, mais por que com iéu?

Porque non fazem com otros do mesmo nível, ansim como o Antônio Fagunde, Edson Cebulari, Tiago Lacerda.

Diretor dizendo que sendo com ieu mesmo porque ieu sendo referência!!! Me deron o endereço pras filmage e dizendo que tendo cachê do gordo!!! Despois que forom embora ieu sentô na varanda pra recuperar o susto e pensando, finalmente o meu trabaio foi reconhecido e ieu virando referência, se tendo cachê do gordo, ieu nem percizando mais trabaiar na roça, vai seguir carera de atrista de cinema. Agora iéu indo ficar mais famoso do que sendo, as pessoa von me encontrar na rua e ficar fazendo cercado pra pedir otógrifo, as atriz von tudo querer convidar ieu pra jantar nos restorante chique e depois, quem sabe, passar noite nas suíte gran-fina dos hotel de luxuria!! Virando Atrista de cinema ieu vai poder comprar um destes altomóve preto cumprido e ter motorista particular com uniforme e boné de guarda rodoviário. Se ieu sendo referência, vai poder contar história nos teatro lotado de gente batendo palma de pé!! Iéu nem drumir dereito noite intera só sonhando com a fama, e falando nisso, talvez sendo melhor cortar as unha dos pé pra deixar marcado no cimento da calçada da fama. Iéu foi notro dia lá no endereço da filmage, mais como tinha gente!! como tinha gente!!, ieu já imaginando que tudo vierom me ver chegando. Quando ieu encontrando o Diretor já foi dizendo que ieu querendo um camarim de luxo com uva passada, castanha e uma garafa de Vinho Campo Largo!!!! Diretor enton mandando sentar no meio de uma arquibancada, e todas pessoa sentarom dos dois lado e foi dando instrução de que quando desse sinal tudo mundo batendo palma!!! Enton ieu foi reclamar pro diretor que palhaçada sendo iesta? Diretor falando que sendo tudo figurante de torcida!! Mas iéu sendo referência!!! Diretor dizendo que sim, ieu sendo referência pra dar orde pra torcida aplaudir, do lado direito do home de chapéu de palha e do lado esquerdo do Home de chapéu de Palha, que sendo ieu como referência pra torcida. E o Cache do Gordo??? Quanto sendo!!! Diretor dizendo que sendo 20 Real. Mas non sendo do Gordo???? Diretor dizendo que sendo sim e chamô: O Gordo!!! Tras 20 Real pro Isidório!!!! Desgracéra Mésmo!!!!! Sentei na Butchoska!!!!

Edição n.º 1384