Isidório Duppa: Assalto em Casa

Iéu tava sentadon na varanda de casa, pitando um paierinho, tomando um mate, variando das idéia!!! Quando sentiu um treco gelado no pescoço!!!! Daí uma vois dizendo: Perdeu!! Perdeu!!! Iéu só deu umas zoiada de canto de zóio pra tráis e non sendo que sendo um bandido?? Com uma toca que só mostrando os zóio e um revorve na mon !! Enton iéu falando, ieu perdeu mesmo!!! Perdeu a vontade de viver!!! Se o senhor puder fazer o favor de puxar o gatilho já vai estar me ajudando porque iéu non tendo corage de matar ieu mesmo!!! Bandido por uns minuto ficando em silênço, sem saber o que fazer!!! Enton iéu falando pro moço, zoia moço se non vai puxar este gatilho se senta aí e toma um mate antes que me mate!!! Bandido non sabia o que fazer!!! Se sentô no banco e ieu passando uma cuia de chimaron, Bandido enton teve que tirar a toca pra puxar na bomba, enton ieu vendo que non tendo cara de bandido, parecendo gente normal da cidade!!! Enton bandido falando que nunca ninguém reagindo ansim a um assalto que iéle vai ter que consultar o manual dos ladron pra saber o que fazer, normalmente as pessoa ficon assustada e entregon tudo que tendo pra non morer!!! Enton ieu contando, que ieu non tendo mais nada pra perder, ultima nota de cinquenta que tendo perdeu na cacheta de ontem no Armazém do Iskapinski!!! Agora non resta mais nada a non ser as dívida!! Que iéle podendo meter uma bala na minha cabeça que pelo menos iéu despois de morto vai ser lembrado nos alfacebuk, nos instagrama, mais despois vai ser esquecido por tudo mundo ansim como hoje que ninguém se alembra de iéu!!! Bandido enton dizendo que iele só sendo assaltante, e se meter bala na cabeça iele vai ser assassino!!! E que iéle non chegou nesta aula ainda!! Ieu falando, se iele for assassino pelo menos vai ser procurado, sair nas capa do jornal, aparecer na televison, fazer reportage e iéu?? Nem isto, enton iéle tendo mais futuro que iéu!!! Que nem sendo percurado por ninguém, nem sai nos jornal, nem aparece no televisor!!! Enton ieu non tem futuro!!!! Bandido enton ponhando mon na cabeça, bandido guardô revorve na cinta, tirô cartera e me deu cinquenton e ainda falando, só non vai perder na cacheta!!! E Sumiu no mato!!! Bem, desta véis deu certo, só non tentem iésta estratégia de se livrar de assalto em casa porque nem todos os ladron são ton burro que nem iéste!!!

Edição n.º 1434.